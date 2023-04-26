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Российский посол Анатолий Антонов рассказал о 100 заключенных гражданах РФ в США

Политика
Российский посол Анатолий Антонов рассказал о 100 заключенных гражданах РФ в США

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о заключенных российских гражданах, которые находятся в американских тюрьмах. До этого он встретился с некоторыми из них в Бруклине.

Вашингтон активно пропагандирует антироссийскую политику, которую ведет на фоне последних политических событий между Россией и Украиной. Ради ухудшения отношений с Москвой США активно дискредитируют российских граждан путем ареста по несправедливым причинам и мотивам. На данный момент в тюрьмах на территории Штатов содержится более 100 граждан России, приводит слова Антонова «РИА новости».

Ранее сообщалось, что Антонов посетил США для того, чтобы встретиться с российскими заключенными Дмитрием Украинским и Анатолием Легкодымовым. Оба арестованных находятся под стражей в Бруклине за махинации с денежными средствами.
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