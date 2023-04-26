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Восемь российских спортсменов попали в международный рейтинг перспективных футболистов

Спорт
Восемь российских спортсменов попали в международный рейтинг перспективных футболистов

Восемь россиян попали в недавно опубликованный рейтинг «200 перспективных молодых игроков», который составил Международный центр спортивных исследований в футболе. Информацию об этом сообщил сайт РБК Спорт.

Резидентами списка стали: вратари Владислав Тороп и Даниил Худяков, полузащитники Арсен Захарян и Александр Коваленко, левый вингер Сергей Пиняев, защитники Виктор Мелехин, Роберт Ренан, и Андрей Лангович.

Сообщается, что при составлении данного топа, учитывались результаты и уровень матчей сыгранных за прошедшие 365 дней.

Ранее, клубы-участники РПЛ заявили о начале нового сезона с 23 июня.
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