Восемь российских спортсменов попали в международный рейтинг перспективных футболистов

Восемь россиян попали в недавно опубликованный рейтинг «200 перспективных молодых игроков», который составил Международный центр спортивных исследований в футболе. Информацию об этом сообщил сайт РБК Спорт.
Резидентами списка стали: вратари Владислав Тороп и Даниил Худяков, полузащитники Арсен Захарян и Александр Коваленко, левый вингер Сергей Пиняев, защитники Виктор Мелехин, Роберт Ренан, и Андрей Лангович.
Сообщается, что при составлении данного топа, учитывались результаты и уровень матчей сыгранных за прошедшие 365 дней.
Ранее, клубы-участники РПЛ заявили о начале нового сезона с 23 июня.