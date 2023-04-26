Ядерное оружие США разместится у границ КНДР

Соединенные Штаты разместят американские атомные подводные лодки в Южной Корее впервые с 1980-х годов, согласно новому соглашению, подписанному между двумя странами в среду. Об этом сообщает издание Macon.
Президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретились в Белом доме, чтобы подписать соглашение о поддержки Сеула Вашингтоном. Ключевой принцип сделки, который заключается в размещении подводных лодок с баллистическими ракетами на полуострове, гарантирует, что любой ответ Южной Кореи на ядерную атаку Северной Кореи может задействовать ядерное оружие США, сказал Юн.
Байден подтвердил, что любая ядерная атака Пхеньяна «против Соединенных Штатов или их союзников, или партнеров неприемлема и приведет к падению любого режима, который предпринял бы такие действия».
Названый «Вашингтонской декларацией» план предусматривает, что Соединенные Штаты увеличат количество оружия, которое временно прибывает в южнокорейские порты, включая ядерные подводные лодки и бомбардировщики, хотя на самом полуострове они размещаться не будут, сказал Байден.
Ранее американский лидер заявлял, что намерен улучшить отношения с КНДР. Состояние политических отношений с Сеулом Байден назвал крайне «крепким».