Ядерное оружие США разместится у границ КНДР

Президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ель встретились в Белом доме, чтобы подписать соглашение о поддержки Сеула Вашингтоном. Ключевой принцип сделки, который заключается в размещении подводных лодок с баллистическими ракетами на полуострове, гарантирует, что любой ответ Южной Кореи на ядерную атаку Северной Кореи может задействовать ядерное оружие США, сказал Юн.