«Смена режима»: Президент США Джо Байден пригрозил Северной Корее

Ранее сообщалось, что Байден рассказал о попытках Вашингтона добиться улучшения дипломатических отношений с Северной Кореей. По словам президента, Белый дом отмечает улучшающиеся отношения с Южной Кореей и намерен продолжать искать пути решения разногласий с Пхеньяном, которых в последнее время становится больше.