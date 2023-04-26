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«Смена режима»: Президент США Джо Байден пригрозил Северной Корее

Политика
«Смена режима»: Президент США Джо Байден пригрозил Северной Корее

Президент США Джо Байден прокомментировал возможный ядерный удар, который может быть нанесен Северной Кореей. Подобные предпосылки наблюдались в последние несколько месяцев со стороны Пхеньяна в связи с испытаниями баллистических ракет.

В случае прямой или косвенной угрозы для США касательно территориальной целостности Штатов или ее союзников со стороны Северной Кореи, Пхеньян ожидают серьезные последствия, например, «смена режима», заявил Байден. Однако большей конкретики президент США не добавил.

Ранее сообщалось, что Байден рассказал о попытках Вашингтона добиться улучшения дипломатических отношений с Северной Кореей. По словам президента, Белый дом отмечает улучшающиеся отношения с Южной Кореей и намерен продолжать искать пути решения разногласий с Пхеньяном, которых в последнее время становится больше.
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