Клиентка шанхайского суши-бара рассказала об ядовитых осьминогах в меню заведения

Неприятная история произошла в одном из заведений популярной в Шанхае сети суши-баров Sushi Express. Клиентке общепита подали блюдо с ядовитым осьминогом, пишут местные СМИ.
Все случилось 23 апреля в заведении в районе Хуанпу. Местная жительница разглядела в осьминоге, который принес официант, синие кольца. Дело в том, что именно синекольчатые — одни их самых ядовитых на Земле. Головоногие содержат тетродотоксин, который оказывает нервно-паралитическое действие.
Клиентка суши-бара увлекалась научной литературой и знала, что такое блюдо есть нельзя. Она сфотографировала его и выложила в социальную сеть. Теперь в инциденте предстоит разобраться регулятору рынка Шанхая.