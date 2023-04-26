Клиентка шанхайского суши-бара рассказала об ядовитых осьминогах в меню заведения

Все случилось 23 апреля в заведении в районе Хуанпу. Местная жительница разглядела в осьминоге, который принес официант, синие кольца. Дело в том, что именно синекольчатые — одни их самых ядовитых на Земле. Головоногие содержат тетродотоксин, который оказывает нервно-паралитическое действие.