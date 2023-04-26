Количество жертв массового суицида в Кении достигло 98 человек

Новостное агентство ТАСС сообщило, что кенийская полиция обнаружила уже 98 трупов членов религиозного культа «Международная церковь «Хорошие Новости». Заявляется, что эксгумация проводится с целью расследования необходимых обстоятельств, приведших к смерти.
Президент Кении Уильям Руто сравнил лидера секты пастора Пола Маккензи с главой террористической группировки.
«Такие люди как Маккензи, должны сидеть в тюрьме», - резюмировал глава государства.
Глава министерства внутренних дел Кении Китуре Киндике считает, что найденные в лесу погибшие являются лишь «вершиной айсберга» и полиции придется провести еще очень много расследований связанных с культом.
Ранее стало известно, что большинство обнаруженных в кенийском лесу погибших являются детьми.