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Количество жертв массового суицида в Кении достигло 98 человек

Весь мир
Количество жертв массового суицида в Кении достигло 98 человек

Новостное агентство ТАСС сообщило, что кенийская полиция обнаружила уже 98 трупов членов религиозного культа «Международная церковь «Хорошие Новости». Заявляется, что эксгумация проводится с целью расследования необходимых обстоятельств, приведших к смерти.

Президент Кении Уильям Руто сравнил лидера секты пастора Пола Маккензи с главой террористической группировки.

«Такие люди как Маккензи, должны сидеть в тюрьме», - резюмировал глава государства.

Глава министерства внутренних дел Кении Китуре Киндике считает, что найденные в лесу погибшие являются лишь «вершиной айсберга» и полиции придется провести еще очень много расследований связанных с культом.

Ранее стало известно, что большинство обнаруженных в кенийском лесу погибших являются детьми.
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