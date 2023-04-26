В НАТО рассказали о выполнении плана по поставкам оружия на Украину

Ранее сообщалось, что сенатор Совета Федерации Алексей Пушков объяснил значение контрнаступления ВСУ для западных союзников Киева. По мнению Пушкова, это операция важна для Запада, потому что в текущих политических условиях это уже не контрнаступление Украины, а реализация намерений НАТО, так как для альянса уже давно стерлись границы спонсирования и участия в вооруженном конфликте России и Украины.