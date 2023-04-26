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В НАТО рассказали о выполнении плана по поставкам оружия на Украину

Армия
В НАТО рассказали о выполнении плана по поставкам оружия на Украину

Командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что союзники Украины продолжают оказывать активную поддержку ВСУ в предстоящем контрнаступлении.

По словам Каволи, на данный момент НАТО поставили на Украину уже почти 100% вооружения и военной техники, которая необходима в организации контрнаступления ВСУ на российские территории. Союзники Киева гарантируют свою полную поддержку и содействие.

Ранее сообщалось, что сенатор Совета Федерации Алексей Пушков объяснил значение контрнаступления ВСУ для западных союзников Киева. По мнению Пушкова, это операция важна для Запада, потому что в текущих политических условиях это уже не контрнаступление Украины, а реализация намерений НАТО, так как для альянса уже давно стерлись границы спонсирования и участия в вооруженном конфликте России и Украины.
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