Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: Москва ответит на изъятие Польшей денег со счетов посольства РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал изъятие Варшавой средств со счетов посольства и торгового представительства РФ в Польше. Последней стоит ждать ответа Москвы, заявил политик РИА Новости.
Напомним, что сегодня, 26 апреля, посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла сбережения со счетов российского посольства и торгового представительства в Варшаве. До этого Польша заморозила счета представительств РФ из-за подозрений иностранного государства, что указанные средства якобы могут быть использованы для отмывания денег или в террористических целях.
Ранее сотрудники российской дипмиссии в Варшаве сообщили, что получили уведомления от польского банка Santander о перечислении средств посольства «на счета прокуратуры». По словам посла РФ в Польше Сергея Андреева, речь идет о «значительных средствах» — они хранились как в долларах США, так и в польских злотых.