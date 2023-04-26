Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков: Москва ответит на изъятие Польшей денег со счетов посольства РФ

Напомним, что сегодня, 26 апреля, посол России в Польше Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла сбережения со счетов российского посольства и торгового представительства в Варшаве. До этого Польша заморозила счета представительств РФ из-за подозрений иностранного государства, что указанные средства якобы могут быть использованы для отмывания денег или в террористических целях.