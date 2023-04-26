Лидер КНР Си Цзиньпин о разговоре с Зеленским: Китай выступил на стороне мира

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что политика Китая в отношении конфликта на Украине всегда будет только на стороне мира.
Как сообщает РИА Новости, хоть Киев и не рассчитывал на достижение договоренностей, с Пекином удалось найти общие «точки соприкосновения». Об этом заявил глава пресс-центра украинского президента Сергей Никифоров.
Владимир Зеленский же утверждает, что план «территориального компромисса», который Китай предложил ему, он считает недейственным и думает, что Украина найдет мир другим путем.
Ранее, Си Цзиньпин предостерег Киев от ядерной эскалации конфликта и напомнил, что в такой войне победителей «не бывает».