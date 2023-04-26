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Землетрясение магнитудой 3,2 произошло недалеко от Тбилиси

Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,2 произошло недалеко от Тбилиси

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине десяти тысяч метров. Магнитуда толчков составила 3,2. Об этом сообщило информационное издание «Sputnik Грузия – Новости».

Сейсмическая активность была зарегистрирована в 63 километрах от грузинской столицы недалеко от города Дманиси на западе Грузии. Информация о материальном ущербе и пострадавших отсутствует.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,3. Инцидент произошел близ береговой линии Камчатки. О происшествии сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр сейсмической активности располагался на глубине 16,9 километра. Местные жители сообщили, что толчки ощущались в близлежащих населенных пунктах.
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