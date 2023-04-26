Землетрясение магнитудой 3,2 произошло недалеко от Тбилиси

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине десяти тысяч метров. Магнитуда толчков составила 3,2. Об этом сообщило информационное издание «Sputnik Грузия – Новости».
Сейсмическая активность была зарегистрирована в 63 километрах от грузинской столицы недалеко от города Дманиси на западе Грузии. Информация о материальном ущербе и пострадавших отсутствует.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,3. Инцидент произошел близ береговой линии Камчатки. О происшествии сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. Эпицентр сейсмической активности располагался на глубине 16,9 километра. Местные жители сообщили, что толчки ощущались в близлежащих населенных пунктах.