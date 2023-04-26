Момент наезда водителя автокрана на 12-летнюю девочку в Московском районе Петербурга попал на видео

Все случилось в 17:04 по московскому времени у дома №61 по улице Гагарина. Девочка угодила под колеса многотонной машины Liebherr. Автокран на полной скорости двигался по дороге и после того, как пересек улицу Орджоникидзе, сбил школьницу. В этот момент ребенок пытался перейти магистраль в зоне регулируемого пешеходного перехода.