«Кто накормит Петербург?»: В Северной столице отмечена жесткая нехватка поваров

Существует несколько причин, которые привели к нехватке кулинаров. Наиболее значимые - демографический провал в 1990-х годах, а также тяжелые трудовые условия. Директор колледжа кулинарного мастерства, Татьяна Волченко, отмечает, что проходной балл для поступления в колледж довольно высокий - 4,2. Однако, на первом курсе происходит большой отсев. Многие девочки, вдохновленные сериалами, решают стать поваром, но не все из них подходят для этой работы. Такой труд требует выносливости и дисциплины, а не только умения украсить блюдо.