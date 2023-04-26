«Кто накормит Петербург?»: В Северной столице отмечена жесткая нехватка поваров

Несмотря на большое количество учебных заведений, готовящих специалистов в области общепита, Северная Столица испытывает жесткий дефицит поваров. Об этом сообщает издание spbdnevnik.ru.
Существует несколько причин, которые привели к нехватке кулинаров. Наиболее значимые - демографический провал в 1990-х годах, а также тяжелые трудовые условия. Директор колледжа кулинарного мастерства, Татьяна Волченко, отмечает, что проходной балл для поступления в колледж довольно высокий - 4,2. Однако, на первом курсе происходит большой отсев. Многие девочки, вдохновленные сериалами, решают стать поваром, но не все из них подходят для этой работы. Такой труд требует выносливости и дисциплины, а не только умения украсить блюдо.
Есть также множество ребят, которые хотят стать кулинарами, но не могут поступить в колледж из-за низкого балла аттестата. Идеальным вариантом для них был бы целевой набор, когда будущий работодатель оплачивает обучение своего сотрудника. Из-за нехватки молодых кадров, владельцам ресторанов приходится нанимать на работу мигрантов, отмечается в материале издания. Как правило, приезжие повара взрослые и понимают как нужно работать на кухне.
Ранее СМИ сообщили, что именитый российский повар отправился на СВО кормить солдат ВС РФ. До начала спецоперации он работал с шеф-поваром Константином Ивлевым.