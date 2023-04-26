Понизить уровень ядерной угрозы: Джо Байден пытается наладить отношения с Пхеньяном

Президент США Джо Байден, в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, заявил о намерении Вашингтона наладить отношения с Северной Кореей.
Как сообщает РИА Новости, таким образом глава американского государства хочет понизить уровень ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и повысить стабильность на полуострове.
«Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР», - заявил Джо Байден.
Состояние политических отношений с Южной Кореей президент назвал крайне «крепким» и напомнил о взятых ранее «оборонных обязательствах» перед страной.
Ранее историк Владимир Можегов высказался о решении Джо Байдена выдвигаться на второй президентский срок.