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Понизить уровень ядерной угрозы: Джо Байден пытается наладить отношения с Пхеньяном

Политика
Понизить уровень ядерной угрозы: Джо Байден пытается наладить отношения с Пхеньяном

Президент США Джо Байден, в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем, заявил о намерении Вашингтона наладить отношения с Северной Кореей.

Как сообщает РИА Новости, таким образом глава американского государства хочет понизить уровень ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и повысить стабильность на полуострове.

«Мы продолжаем искать возможность для серьезного и содержательного дипломатического прорыва с КНДР», - заявил Джо Байден.

Состояние политических отношений с Южной Кореей президент назвал крайне «крепким» и напомнил о взятых ранее «оборонных обязательствах» перед страной.

Ранее историк Владимир Можегов высказался о решении Джо Байдена выдвигаться на второй президентский срок.
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