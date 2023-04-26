Конституционный суд помог малоимущим семьям добиться справедливости в вопросе выделения жилья

Жители Нижнего Новгорода, Кемеровской области и Приморского края неоднократно обращались к местным властям с требованием улучшить их жилищные условия и выдать им новые квартиры, так как все эти люди были признаны малоимущими, а их жилье аварийным и непригодным для жизни. Однако в ответ на это городская администрация заявила им, что может помочь только временным переселением, а не выдачей новой квартиры. С этим решением не согласился Конституционный суд России и пообещал пересмотреть сроки выделения новых квартир, информирует «Парламентская газета».