Конституционный суд помог малоимущим семьям добиться справедливости в вопросе выделения жилья

Власти нескольких регионов России отказали малоимущим семьям в предоставлении новых квартир. Однако это решение оспорил Конституционный суд.
Жители Нижнего Новгорода, Кемеровской области и Приморского края неоднократно обращались к местным властям с требованием улучшить их жилищные условия и выдать им новые квартиры, так как все эти люди были признаны малоимущими, а их жилье аварийным и непригодным для жизни. Однако в ответ на это городская администрация заявила им, что может помочь только временным переселением, а не выдачей новой квартиры. С этим решением не согласился Конституционный суд России и пообещал пересмотреть сроки выделения новых квартир, информирует «Парламентская газета».
Ранее сообщалось, что Конституционный суд РФ вынес вердикт по делу распределения машино-мест между жильцами жилых домов. Так как с 2017 года машино-места относятся к недвижимому имуществу, то решения об изменениях в их владении или иной эксплуатации должны приниматься совместно со всеми жильцами дома.