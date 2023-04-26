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Здоровье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может кардинально изменить политическую ситуацию в стране

Общество
Здоровье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может кардинально изменить политическую ситуацию в стране

Политолог Сергей Марков заявил, что состояние здоровья президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может «решительно» повлиять на исход президентской гонки. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

Накануне оппозиция и антитурецкие организации распространили слухи об инфаркте у Эрдогана. Вчера во время выступления во время прямой трансляции у него возникли проблемы со здоровьем, однако буквально через несколько минут он смог вернуться к эфиру. Сообщается также об отмене предвыборных поездок президента Турции.

Ранее власти Турции призвали государства Запада к объединению усилий для мирного урегулирования украинского кризиса. В Анкаре считают, что дальнейшее развитие конфликта может привести к «катастрофе».
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