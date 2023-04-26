Политолог Корнилов: конфискацией денег посольства РФ прокуратура Польши показала весь идиотизм Варшавы

Ранее посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев рассказал, что польская прокуратура разослала послам уведомления о конфискации в свою пользу средств посольства и торгового представительства в банке Santander с последующим закрытием всех счетов. По словам дипломата, речь идет о «значительных суммах» как в долларах, так и в польских злотых.