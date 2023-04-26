Политолог Корнилов: конфискацией денег посольства РФ прокуратура Польши показала весь идиотизм Варшавы

Наглость Польши — в последнее время это даже слишком мягкое определение. Так политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в эксклюзивной беседе с ФАН прокомментировал изъятие польской прокуратурой денег со счетов посольства России.
Ранее посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев рассказал, что польская прокуратура разослала послам уведомления о конфискации в свою пользу средств посольства и торгового представительства в банке Santander с последующим закрытием всех счетов. По словам дипломата, речь идет о «значительных суммах» как в долларах, так и в польских злотых.
«Поляки давно ведут провокационную русофобскую политику. Надеюсь, что ответ России даст им понять, чем это чревато и поставит их на место. По сути дела, если Варшава таким образом сделает невозможной работу российских дипучреждений, последует разрыв дипломатических отношений уже на всех уровнях. Но на этом прекратится работа само собой польских дипломатов на территории России», — отметил Корнилов.
Как утверждается, польская сторона заморозила счета посольства по подозрению в том, что они могут быть использованы в целях отмывания денег или терроризма. По мнению спикера, это очередная попытка увеличить напряженность между странами.
«Мы же прекрасно понимаем, что посольские деньги не могут быть использованы для указанных целей. Понятное дело, они тщательно мониторятся, причем и у нас, и там. Поэтому, конечно, это абсолютно высосанный из пальца повод», — отметил он.
Политолог напомнил, что сейчас в европейском государстве царит паранойя. Так, местная пресса недавно писала, что российские дипломатические учреждения шпионят за министром, премьером и президентом страны. Как это не смешно, но в качестве доказательств, по словам эксперта, представлялось наличие на крыше здания антенн.
«Они реально сделали фотографии, мол, смотрите — если есть, значит шпионят. Из уст одного из их экспертов прозвучало замечательное предложение. Поскольку посольство является неприкосновенным, надо просто выслать побольше дипломатов, и у них не будет достаточно сотрудников для шпионажа. Скорее всего, прокуратура решила действовать исходя из этой же логики: давайте заморозим деньги, им будет нечем платить своим агентам. То есть, я вполне допускаю любой идиотизм со стороны Варшавы», — заключил собеседник ФАН.
Ранее Корнилов предположил, что Польша «вновь грезит идеей возрождения межгосударственной унии с Украиной» и восстановления Речи Посполитой, решив в нынешних обстоятельствах действовать незамедлительно.