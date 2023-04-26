Россиянам рассказали о штрафах, которые им грозят за незаконное разведение огня

Новостное агентство РИАМО выяснило, в каких ситуациях россияне могут получить штраф за разведение огня и как им этого избежать.
В случае, если вы хотите разжечь костер у себя на участке, будет необходимо отойти подальше от дома, ведь с 1 марта появились новые требования пожарной безопасности. По ним, требуемое расстояние от постройки до места розжига уменьшилось с 50 метров до 15.
В московских и подмосковных парках и зонах отдыха огонь можно разжигать только на специально оборудованных площадках. Их на территории города больше двухсот, и они оснащены мангалами, туалетами и точками доступа Wi-Fi. Платить за их использование не нужно.
За деньги можно арендовать специализированную беседку и не стоять в очереди, чтобы пожарить мяса и отдохнуть на природе. Это выйдет намного дешевле чем снимать ради барбекю целый коттедж.
Также, стоит напомнить, что разводить огонь и жарить шашлыки запрещено на: крышах, чердаках, балконах, террасах, гаражах и всех необорудованных для этого зонах.
Ранее, врач-нутрицитолог Ирина Юзуп рассказала, как можно сделать шашлык намного полезней.