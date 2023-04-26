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Политолог Синельников озвучил истинную цель диалога Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином

Политика
Политолог Синельников озвучил истинную цель диалога Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином

Политолог Владимир Синельников назвал главную цель переговоров украинского президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Своим мнением эксперт поделился 26 апреля, в среду.

Диалог президентов свидетельствует о том, что глава киевского режима осознает всю серьезность происходящего на украинской земле, подчеркнул Синельников в ходе разговора с корреспондентом «Подмосковья сегодня».

«Зеленский потерял надежду на успешное завершение нынешнего военного конфликта. Это означает, что разрекламированное контрнаступление ВСУ или обречено на провал, или изначально было не более, чем пиар акция», — резюмировал политолог.

Прежде Зеленский заявил о невозможности достижения мира за счет территориальных компромиссов.
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