Политолог Владимир Синельников назвал главную цель переговоров украинского президента Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Своим мнением эксперт поделился 26 апреля, в среду.
Диалог президентов свидетельствует о том, что глава киевского режима осознает всю серьезность происходящего на украинской земле, подчеркнул Синельников в ходе разговора с корреспондентом «Подмосковья сегодня».
«Зеленский потерял надежду на успешное завершение нынешнего военного конфликта. Это означает, что разрекламированное контрнаступление ВСУ или обречено на провал, или изначально было не более, чем пиар акция», — резюмировал политолог.
Прежде Зеленский заявил о невозможности достижения мира за счет территориальных компромиссов.