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Петербурженка упала в семиметровый котлован рядом с Троицким мостом во время свидания

Происшествия
Петербурженка упала в семиметровый котлован рядом с Троицким мостом во время свидания

Жительница Северной столицы упала в семиметровый котлован рядом с Троицким мостом во время свидания. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 26 апреля, в среду. В настоящий момент девушка находится в медицинском учреждении в крайне тяжелом состоянии: она лежит в коме. Петербурженка гуляла с молодым человеком, нечаянно оступилась и упала в котлован глубиной семь метров рядом с Троицким мостом, указывается в сообщении ведомства.

В данный момент по факту несчастного случая проводится проверка, а также выясняются детали произошедшего.
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