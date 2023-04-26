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Гимнастка Дина Аверина сказала, что может завершить спортивную карьеру в 2023 году

Спорт
Гимнастка Дина Аверина сказала, что может завершить спортивную карьеру в 2023 году

Российская гимнастка Дина Аверина заявила, что может завершить спортивную профессиональную карьеру в 2023 году.

«Я скажу так, на мое выступление, может быть, и не сможешь», — сказала многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике в интервью для YouTube-канала «Россия — это я!», отвечая на вопрос, можно ли будет увидеть ее выступление в 2024 году.

Сестрам Авериным по 24 года. На двоих они выиграли все призы по художественной гимнастике, причем неоднократно. При этом Дина Аверина является серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Другая многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева вспомнила, как главный тренер команды Ирина Винер резко отреагировала на ее серебро на мировом первенстве 2016 года, информирует RT.
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