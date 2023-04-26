Действие мессенджера Telegram приостановят в Бразилии по решению суда

Действие мессенджера Telegram приостановят на территории Бразилии. Соответствующее распоряжение выдал суд.
Как сообщает портал G1, ограничение работы связано с неполнотой предоставления сведений по запросу правоохранительных органов государства. До этого суд уже распоряжался о блокировке мессенджера.
Месяц назад в Бразилии уже пытались приостановить работу Telegram. Тогда поступил запрос от полиции, а также появились указания на «неисполнение судебных решений». В дальнейшем владельцы компании предоставили власти необходимые данные правительству, чтобы избежать блокировки и штрафа.