Действие мессенджера Telegram приостановят в Бразилии по решению суда

Месяц назад в Бразилии уже пытались приостановить работу Telegram. Тогда поступил запрос от полиции, а также появились указания на «неисполнение судебных решений». В дальнейшем владельцы компании предоставили власти необходимые данные правительству, чтобы избежать блокировки и штрафа.