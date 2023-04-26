Минсельхоз РФ планирует выделить на переоснащение научно-исследовательских институтов два миллиарда рублей

Министерство сельского хозяйства России выявило необходимость обновления материально-технической базы научно-исследовательских институтов (НИИ), занимающихся селекцией в агропромышленном комплексе. Об этом ведомство сообщает в своем Telegram-канале.
Потребность в материально-техническом оснащении была обнаружена по итогам проверки. Известно, что на выполнение этой задачи в министерстве выделено порядка двух миллиардов рублей. Помимо этого, ожидается дополнительное финансирование, которое будет направлено на выполнение основных потребностей научно-исследовательских институтов, что поспособствует эффективной работе российской селекции.
Ранее на заседании комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сообщили, что ущерб приморским сельхозпроизводителям от тайфуна «Хиннамор» компенсируют из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина.