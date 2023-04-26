Росстат сообщил о росте недельной инфляции в России на 0,1%

Недельная инфляция в РФ за период с 18 по 24 апреля 2023 года ускорилась до 0,1%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.
При этом рост цен за прошедшую неделю сохранялся на уровне 0,04%. С начала апреля инфляция составила уже 0,31%, а с начала года — 1,99%.
Сильнее всего заметен рост потребительских цен среди продовольственных товаров. Репчатый лук подорожал на 12,6%, а белокочанная капуста — на 10,7%. При этом снизились цены на огурцы, помидоры и куриные яйца.
Ранее независимый финансовый советник Сергей Кикевич рассказал INFOX о главном факторе, влияющим на инфляцию в России. По мнению экономиста, уровень цен в стране напрямую зависит от успехов спецоперации.