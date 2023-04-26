Политолог Солонников заявил, что США проводят боевую подготовку для курдских боевиков

Анкара в борьбе с терроризмом и, в частности, с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, на самом деле борется с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава турецкого Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу. По его словам, Вашингтон намерен создать на основе курдов террористическое государство.
За пояснением позиции турецкого политика корреспондент ФАН обратился к директору Института современного государственного развития Дмитрию Солонникову.
«Никакого «секрета полишинеля» тут нет, и черную кошку в темной комнате ловить не придется! — заявил политолог. — В Турции всем отлично известно, что американцы являются основным спонсором курдских структур, в частности, боевых террористических групп».
Эксперт подчеркнул, что США не только поддерживают антитурецки настроенных террористов финансово, но еще и тренируют их.
«Пару месяцев назад в Турции случились несколько терактов, организованных курдами, которые прошли боевую подготовку при помощи американских инструкторов, — заявил собеседник ФАН. — Поэтому Сулейман Сойлу говорит, в общем-то, банальные вещи: да, в противостоянии турков и курдов США на стороне последних!»
Ранее турецкие СМИ обвинили США в попытке втянуть Турцию в украинский конфликт за счет победы партии «Стол семи».