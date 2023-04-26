Политолог Солонников заявил, что США проводят боевую подготовку для курдских боевиков

Анкара в борьбе с терроризмом и, в частности, с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической организацией, на самом деле борется с Соединенными Штатами. Об этом заявил глава турецкого Министерства внутренних дел Сулейман Сойлу. По его словам, Вашингтон намерен создать на основе курдов террористическое государство.