Серьезные последствия для американской экономики: аналитик Багманов о золоте как надежном активе

О поведении золота в глобальных экономических трендах рассказал аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«По итогам торгов 25 апреля золото отметилось ростом цены на 0,4% с 1989 долларов за тройскую унцию к отметке в 1997 долларов, — указывает он. — Сегодня, 26 апреля, торгуется в этих же пределах. Доходность десятилетних американских облигаций выросла до уровня 3,41%, что поддержало золото. Индекс доллара DXY 25 апреля подрастал к уровню 101,6 пункта и сегодня уже снижается в район отметки 101,3 пункта».
И золото, и доллар начали расти, поскольку заинтересованные лица ищут защитные активы, указывает обозреватель.
Если ситуация с банковским кризисом в США будет ухудшаться, особенно на фоне того, что ФРС продолжит повышение ставки золото будет оставаться надежным активом, подчеркивает он.
Ожидается, что на заседании ФРС на следующей неделе будет объявлено, что ставка будет повышаться еще достаточно долго.
«Банкам, которые в Америке испытывают определенные проблемы, придется искать какие-то ресурсы. В основном кредитные, а учитывая, что ставка будет повышаться это будет сделать достаточно сложно. Придется обслуживать новые долги на фоне старых, что может привести к очень серьезным последствиям в экономике», — резюмирует Александр Багманов.
Как сообщалось ранее, грамотные действия Москвы по приобретению золота произвели впечатления на бывшего советника ЦРУ, американского финансового эксперта Джеймса Рикардса.