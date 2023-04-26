Американские атомные подводные лодки пришвартуют в Южной Корее впервые за 40 лет

Атомные подводные лодки США смогут войти в порты Южной Кореи по соглашению, которое намерены подписать президент Соединенных Штатов Джо Байден и лидер Юн Сок Ель. Об этом 26 апреля сообщает Associated Press.
Источники издания уверяют, что государства идут на данный шаг на фоне нарастающей обеспокоенности ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Представители Белого дома открыто говорят, что подлодки станут ключевым элементом так называемой «Вашингтонской декларации», направленной на сдерживание КНДР. Также в материале AP говорится о том, что представители глав двух государств работали над деталями общего плана несколько месяцев и сошлись на том, что периодические демонстрации силы американцами должны быть важной частью соглашения.
В будущем США и Южная Корея намерены усилить координацию по стратегии ядерного ответа. Оперативный контроль всех вооружений будет находиться в руках у Вашингтона, а ядерное оружие не будет развернуто на территории республики.
Ранее стало известно о том, что Южная Корея, США и Япония приступили к проведению трехсторонних учений по противоракетной обороне в Японском море.