Американские атомные подводные лодки пришвартуют в Южной Корее впервые за 40 лет

Источники издания уверяют, что государства идут на данный шаг на фоне нарастающей обеспокоенности ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Представители Белого дома открыто говорят, что подлодки станут ключевым элементом так называемой «Вашингтонской декларации», направленной на сдерживание КНДР. Также в материале AP говорится о том, что представители глав двух государств работали над деталями общего плана несколько месяцев и сошлись на том, что периодические демонстрации силы американцами должны быть важной частью соглашения.