Осужденный за изнасилование вор-рецидивист напал на 13-летнюю школьницу в Майкопе

Правоохранители задержали ранее судимого 36-летнего мужчину за разбойное нападение на несовершеннолетнего в Майкопе, сообщает пресс-служба регионального управление СКР.
В ходе расследования выяснилось, что потерпевшая возвращалась домой вечером 15 апреля. В какой-то момент неизвестный мужчина, подошел сзади и обхватил голову школьницы, зажав ей рот. Отмечается, что злоумышленник поднес к горлу девочки неустановленный следствием предмет и начал требовать деньги, а позже скрылся.
Сотрудники полиции установили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый за воровство и изнасилование 36-летний мужчина. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно о нападении пьяного полицейского на школьницу в Новосибирске. 22-летний младший сержант нанес несовершеннолетней телесные повреждения и угрожал убийством.