Осужденный за изнасилование вор-рецидивист напал на 13-летнюю школьницу в Майкопе

В ходе расследования выяснилось, что потерпевшая возвращалась домой вечером 15 апреля. В какой-то момент неизвестный мужчина, подошел сзади и обхватил голову школьницы, зажав ей рот. Отмечается, что злоумышленник поднес к горлу девочки неустановленный следствием предмет и начал требовать деньги, а позже скрылся.