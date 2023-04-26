Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил гражданам принять участие онлайн-акции «Бессмертный полк»

Жителям Курской области предложили принять участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» в связи с изменением формата празднования Дня Победы. Соответствующую инициативу выдвинул губернатор региона Роман Старовойт.
Глава субъекта отметил в Telegram-канале, что очный формат проведения шествия отменили ради безопасности граждан. В связи с этим решили организовать акцию в Сети.
Старовойт сообщил, что для этого нужно разместить на странице в соцсети «ВКонтакте» рассказ о родственнике, который участвовал в Великой Отечественной войне. Также необходимо добавить хэштеги #БессмертныйПолкКурск, #ИсторияМоегоГерояКурск. Все эти публикации будут транслировать с 7 по 9 мая на Театральной площади в Курске.
В некоторых городах Ханты-Мансийского автономного округа отменили парад Победы. Как передает Infox.ru, власти решили проявить солидарность с регионами, где от мероприятия отказались из-за потенциальной опасности.