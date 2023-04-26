Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил гражданам принять участие онлайн-акции «Бессмертный полк»

Старовойт сообщил, что для этого нужно разместить на странице в соцсети «ВКонтакте» рассказ о родственнике, который участвовал в Великой Отечественной войне. Также необходимо добавить хэштеги #БессмертныйПолкКурск, #ИсторияМоегоГерояКурск. Все эти публикации будут транслировать с 7 по 9 мая на Театральной площади в Курске.