Политологи рассказали, каким будет ответ на угрозы Киева атаковать Крым и другие регионы РФ

Политолог и публицист Юрий Светов считает подобные заявления проявлением преступной сущности киевского режима. По его словам, многие, наблюдая за происходящими в мире событиями, забывают, что на Украине мы имеем дело с нацистами и последователями Гитлера. А в их глазах все, кто не согласен с их позицией, должны быть уничтожены, что киевский режим и делает на Донбассе и на подвластной себе территории Украины.