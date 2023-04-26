Политологи рассказали, каким будет ответ на угрозы Киева атаковать Крым и другие регионы РФ

Аналитики считают реальными угрозы киевского режима начать обстрелы отдаленных от зоны военных действий территорий РФ. По их мнению, на это получено согласие США, и чтобы помешать осуществлению этих планов, предлагают усилить удары по центрам принятия решений на Украине.
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет юридическое право уничтожать все на территории Донбасса и Крыма. Так он отреагировал на статью в The Washington Post, в которой утверждается, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов планировал нанести удары по Москве и Новороссийску к годовщине начала СВО.
Политолог и публицист Юрий Светов считает подобные заявления проявлением преступной сущности киевского режима. По его словам, многие, наблюдая за происходящими в мире событиями, забывают, что на Украине мы имеем дело с нацистами и последователями Гитлера. А в их глазах все, кто не согласен с их позицией, должны быть уничтожены, что киевский режим и делает на Донбассе и на подвластной себе территории Украины.
«Киевские нацисты последовательно уничтожают всех противников. Они убивали людей на Майдане, сжигали тех, кто думал по другому в Одессе. Они с 2014 года бомбили города ЛНР и ДНР, объявив пресловутую антитеррористическую операцию. И сейчас они продолжают уничтожать людей на Украине и в новых регионах РФ — в их глазах эта просто территория, а не место, где живут люди», — заявил Юрий Светов.
Политолог сомневается, что планируя и осуществляя удары по объектам на территории РФ, киевское руководство действует по собственной инициативе. По его убеждению, США дали Киеву разрешение на атаки против России, но только оговорили, что осуществлять удары нужно только тогда, когда есть уверенность, что они будут результативными.
«Все эти истории про разногласия между Киевом и США преувеличены. Возможно, американцы им просто могли сказать: вы твердо убеждены, что у вас это получится? Убеждены — делайте, не убеждены — давайте воздерживаться. Наведение «Хаймерсов» на цели делают сами американцы, они планируют и все операции», — отметил Юрий Светов.
Политолог, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин согласен с мнением коллеги. По его мнению, все, что заявляет украинская сторона, свидетельствует о том, что их действиями руководят США и НАТО. Украинский конфликт, считает политолог, является миниатюрной квазивоенной баталией между Россией и НАТО, экспериментом, который проводится на чужой территории руками западных марионеток.
«НАТО и США изучают военный потенциал второй армии мира в РФ, смотрят, как бы выглядело противостояние в Евразии, если бы оно действительно имело полномасштабный характер», — заявил Юрий Самонкин.
По мнению политолога, Запад оценивает свои шансы развязать большую войну в Евразии. И если атаковать Россию на северных рубежах для них небезопасно, то в Центральной Азии, считают в НАТО, сделать это, не втягиваясь открыто в конфликт, вполне возможно. И в зависимости от того, как проведет Россия СВО на Украине, США и их европейские партнеры по НАТО будут планировать свои дальнейшие шаги, считает Юрий Самонкин.
Использование нацистов в достижении внешнеполитических целей, по словам политолога, является визитной карточкой США. По его словам, таким же образом они боролись за свое господство в странах Латинской Америке и в юго-восточной Азии. Методы, которыми США и их союзники добиваются поставленных целей, являются откровенно террористически.
В связи с этим не исключает, что Запад и дальше будет побуждать Киев наносить удары по территории РФ и организовывать у нас террористические акты. То, что говорит сейчас Киев, необходимо анализировать на предмет вероятных угроз и соответствующих рисков. По мнению политолога, на Украине мы имеем дело с безбашенными люди, которые возвели убийство, насилие, терроризм в культ государственной идеологией.
«Киевский режим по факту это смесь радикального ИГИЛа (организация признана террористической в РФ. — ФАН) с радикальным, можно сказать, элементом ваххабизма, и даже чем-то напоминает режим Пиночета, когда Сальвадора Альенде свергли американцы и поставили хунту во главе Чили», — отметил Юрий Самонкин.
В связи с возросшими угрозами, политолог считает необходимым провести корректировку военной стратегии и концепции безопасности РФ. По его мнению, уровень развития ВПК на данный момент не соответствует угрозам, которые исходят от США и НАТО. Реформировать нужно также и вооруженные силы РФ.
«Необходимо модернизировать ВПК, формировать новые боеспособные полки и подразделения, совершенствовать военную технику. Фактически нам нужно заниматься полной модернизацией системы безопасности», — заявил Юрий Самонкин.
Независимый политический обозреватель Максим Рева считает назревшей задачу по уничтожению центров принятия решений на Украине. Политолог недоумевает, почему до сих пор не уничтожен Генеральный штаб в Киеве и продолжает жить мирной жизнью правительственный квартал на Банковой улице. Они, по его мнению, давно заслужили быть стертыми с лица земли. Удары по центрам принятия решений, считает он, отучат западных политиков ездить на фотосессии в Киев в целях воодушевления жителей западных стран.
Оправданным считает политолог и применение тактического ядерного оружия против ВСУ и натовских сил, развернутых на Украине. По его словам, если в результате агрессии НАТО наша страна окажемся перед смертельной угрозой, ответ российских военных должен быть более адекватным.
«Давайте не забывать, что против нас воюет не Украина, против нас воюет весь альянс НАТО, который располагает спутниковой разведкой, организует на нас кибератаки, готовит военных специалистов на Украине не только для фронта, но и для диверсионных целей», — отметил Рева.
Масштабы жертв украинского населения, которые приносят США и НАТО для достижения своих целей в противостоянии с РФ, делают обоснованным любые действия с российской стороны для скорейшего окончания конфликта, считает политолог.