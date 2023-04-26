Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о восстановлении форварда Константина Тюкавин после ангины

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что форвард столичного клуба Константин Тюкавин восстановился после ангины и, скорее всего, примет участие в ближайших матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Тюкавин восстановился после ангины. Константин сегодня должен был в общую группу перейти», — цитирует гендира «бело-голубых» ТАСС.
20-летний нападающий из-за болезни не играл за свой клуб в игре 24-го тура чемпионата России с петербургским «Зенитом», который переиграл москвичей со счетом 1:3 в свою пользу.
В следующим 25 туре РПЛ динамовцы проведут игру против воронежского «Факела». На этом матче «Динамо» отметит свой столетний юбилей, сообщает RT.