В Петербурге ожидаются изменения в движении общественного транспорта из-за репетиций Дня Победы

Как сообщают в администрации города, автобусные и троллейбусные маршруты будут временно перекрыты по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, по Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту: 27 апреля — с 14:00 до 18:30 по московскому времени, 4 мая — с 14:00 до 18:30, 7 мая — с 7:00 до 12:30, 8 мая — с 15:00 до 16:30, 9 мая — с 9:00 до 12:30. Известно, что транспорт будет двигаться в объезд.