В Петербурге ожидаются изменения в движении общественного транспорта из-за репетиций Дня Победы

Движение общественного транспорта в Северной столице из-за репетиций и проведения парада войск, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 27 апреля, 4 мая, а также с 7 по 9 мая будет ограничено на несколько часов.
Как сообщают в администрации города, автобусные и троллейбусные маршруты будут временно перекрыты по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, по Дворцовому проезду и Адмиралтейскому проспекту: 27 апреля — с 14:00 до 18:30 по московскому времени, 4 мая — с 14:00 до 18:30, 7 мая — с 7:00 до 12:30, 8 мая — с 15:00 до 16:30, 9 мая — с 9:00 до 12:30. Известно, что транспорт будет двигаться в объезд.
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