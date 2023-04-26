RMF FM: странам Евросоюза не удалось договориться о совместных закупках боеприпасов для ВСУ

Государствам Европейского союза не удалось прийти к общему соглашению по поводу совместных закупок боеприпасов для украинской армии. Соответствующей информацией поделилась польская радиостанция RMF FM.
Об этом стало известно 26 апреля, в среду. О невозможности договориться в ходе эфира рассказал анонимный европейский дипломат.
«Поставки боеприпасов из ЕС в Украину вызывают все большее смущение», — подчеркивается в сообщении.
Прежде стало известно, что государства Европейского союза предоставят украинскому правительству два транша помощи по 1,5 миллиарда евро в мае и июне. Об этом стало известно 25 апреля.