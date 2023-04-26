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RMF FM: странам Евросоюза не удалось договориться о совместных закупках боеприпасов для ВСУ

Политика
RMF FM: странам Евросоюза не удалось договориться о совместных закупках боеприпасов для ВСУ

Государствам Европейского союза не удалось прийти к общему соглашению по поводу совместных закупок боеприпасов для украинской армии. Соответствующей информацией поделилась польская радиостанция RMF FM.

Об этом стало известно 26 апреля, в среду. О невозможности договориться в ходе эфира рассказал анонимный европейский дипломат.

«Поставки боеприпасов из ЕС в Украину вызывают все большее смущение», — подчеркивается в сообщении.

Прежде стало известно, что государства Европейского союза предоставят украинскому правительству два транша помощи по 1,5 миллиарда евро в мае и июне. Об этом стало известно 25 апреля.
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