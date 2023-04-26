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Ребенок попал под автокран на улице Орджоникидзе в Петербурге и выжил

Происшествия
Ребенок попал под автокран на улице Орджоникидзе в Петербурге и выжил

Автокран сбил ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

ДТП произошло на улице Орджоникидзе. Автокран на скорости сбил ребенка, который решил перебежать пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Пострадавшего ребенка экстренно госпитализировали. В настоящий момент врачи борются за его жизнь. Подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Ранее сообщалось о другом случае ДТП в Петербурге. Четырехлетнего ребенка сбил водитель Audi. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей правого предплечья и рваные раны лица.
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