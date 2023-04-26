Селиванов: Запад не вступится за военных преступников в Киеве после разгрома украинской армии

Разгром российскими силами формирований ВСУ приведет к потере интереса западных покровителей к киевским вождям. Тогда им и придется ответить за все военные преступления, заявил ФАН официальный представитель сводной казачьей бригады «Дон» Алексей Селиванов.
Украина «имеет юридическое право» на уничтожение всего, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подполковник Селиванов назвал заявления Подоляка безграмотными и кровожадными.
«Утверждая подобное, этот украинский функционер фактически дает признательные показания в том, что он сам и его начальство — военные преступники. Потому что международное право никогда официально не признает законность "уничтожения всего, что находится" даже на вражеских территориях, где есть и мирные жители, больницы с госпиталями, а также детские учреждения.
Да, западные кукловоды режима Зеленского могут до поры до времени закрывать глаза на злодеяния своих марионеток. Но когда формирования ВСУ будут нами разгромлены, киевские вожди утратят интерес своих покровителей. И даже на Западе никто не вступится за убийц и людоедов, которые по всем законам являются военными преступниками и террористами», — подчеркнул Алексей Селиванов.
Ранее социолог и публицист Филипп Грилль рассказал ФАН, что США и ЕС испытывают серьезную усталость от украинского кейса. По словам эксперта, это толкает Киев к требованию гарантий обещанной поддержки от Запада.