Врач Елена Близнюк посоветовала россиянам прикладывать примочки с раствором соды на место укуса осы

Врач-терапевт Елена Близнюк в беседе с NEWS.ru рассказала россиянам, что нужно делать после укуса осы.
По словам специалиста, сразу необходимо наложить холодный компресс — замотанный в марлю кусок льда или смоченная холодной водой ткань. Кроме того, эффективным способом снижения зуда и жжения является примочка с раствором пищевой соды.
Помимо этого, Близнюк советует в течение дня соблюдать питьевой баланс для снижения общей токсической реакции. Если отек от укуса не проходит на протяжении двух часов, необходимо принять антигистаминное лекарство.
Основными симптомами укуса осы терапевт называет покраснение раны, ее зуд и отек, а также сильную боль.
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