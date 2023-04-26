Руководство ЦСКА не намерено пролонгировать контракт с защитником Георгием Щенниковым

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему руководство столичной команды решило не пролонгировать договор с защитником Георгием Щенниковым.
«Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке», — цитирует Бабаева ТАСС.
Вдобавок он сказал, что объем времени на поле, которое защитник имеет сейчас, объективно не соответствует его профессиональному уровню, но из-за конкуренции он реально мало играет — футболист в сезоне-2022/23 вышел всего два раза на замену в концовках встреч.
С другой стороны, генеральный директор московских армейцев рассказал, что, возможно, в состав клуба вернется натурализованный бразилец защитник Марио Фернандес, пишет RT.