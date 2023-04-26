Руководство ЦСКА не намерено пролонгировать контракт с защитником Георгием Щенниковым

Вдобавок он сказал, что объем времени на поле, которое защитник имеет сейчас, объективно не соответствует его профессиональному уровню, но из-за конкуренции он реально мало играет — футболист в сезоне-2022/23 вышел всего два раза на замену в концовках встреч.