Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Руководство ЦСКА не намерено пролонгировать контракт с защитником Георгием Щенниковым

Спорт
Руководство ЦСКА не намерено пролонгировать контракт с защитником Георгием Щенниковым

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему руководство столичной команды решило не пролонгировать договор с защитником Георгием Щенниковым.

«Жоре, если он намерен продолжать футбольную карьеру, надо найти вариант, где он бы играл, а не сидел на скамейке», — цитирует Бабаева ТАСС.

Вдобавок он сказал, что объем времени на поле, которое защитник имеет сейчас, объективно не соответствует его профессиональному уровню, но из-за конкуренции он реально мало играет — футболист в сезоне-2022/23 вышел всего два раза на замену в концовках встреч.

С другой стороны, генеральный директор московских армейцев рассказал, что, возможно, в состав клуба вернется натурализованный бразилец защитник Марио Фернандес, пишет RT.
фк цска роман бабаев георгий щенников
Военкоры ФАН