Российская соцсеть ЯRUS забрала два призовых места технологического конкурса «Видеопереворот»

25 апреля был долгожданный день для российских разработчиков — состоялась церемония награждения и закрытие технологического конкурса «Видеопереворот». Компетентное жюри изучило каждый из представленных проектов и определило победителей: экспертов наградили денежной суммой от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.