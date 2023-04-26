Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российская соцсеть ЯRUS забрала два призовых места технологического конкурса «Видеопереворот»

Технологии
Российская соцсеть ЯRUS забрала два призовых места технологического конкурса «Видеопереворот»

Из более 200 проектов экспертное жюри конкурса «Видеопереворот» выделило российскую платформу — социальную сеть ЯRUS. О том, что этот конкурс значит для отечественных программистов, рассказал основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин.

25 апреля был долгожданный день для российских разработчиков — состоялась церемония награждения и закрытие технологического конкурса «Видеопереворот». Компетентное жюри изучило каждый из представленных проектов и определило победителей: экспертов наградили денежной суммой от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.

Российская социальная сеть ЯRUS стала двойным призером: представленный IT-проект был награжден в двух номинациях — второе место по «рекомендательным системам» с грантом на сумму 6 млн рублей и третье место в категории «аналитика данных» с грантом на сумму 1 млн рублей.

«Мы рады, что наш проект был оценен экспертами даже по двум номинациям на призовые места. А еще больше рады тому, что организаторы конкурса предоставили возможность небольшим IT-командам со всей России продемонстрировать результаты своих работ, познакомиться друг с другом и договориться об объединении», — делится основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.
Российская соцсеть ЯRUS забрала два призовых места технологического конкурса «Видеопереворот»

Амбициозная цель конкурса — создание отечественного видеосервиса, способного не только заменить YouTube, но и превзойти зарубежный видеохостинг в функциональности и масштабности.

Проекты более 200 команд из различных регионов России были представлены в семи различных категориях, таких как сбор, агрегация и хранение контента, доставка и обработка видео, создание нестандартных видеосервисов, поисковых систем и аналитики данных.

После церемонии награждения организаторы проекта пригласили конкурсантов на круглый стол, где разработчики рассказали о своих проектах, обменялись знаниями в IT, обсуждали дальнейшее сотрудничество и делились взглядами на создание качественного многофункционального видеосервиса.

ЯRUS — российская социальная сеть, которая объединяет различные сервисы: новости, события, мини-приложения, музыку, видео и сюжеты. Как крупнейший агрегатор новостей, платформа ЯRUS ежедневно обрабатывает более 70 000 информационных поводов с 10 тысяч официальных СМИ и популярных Telegram-каналов.
ЯRUS илюхин конкурс видеопереворот соцсеть
Военкоры ФАН