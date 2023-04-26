Российская соцсеть ЯRUS забрала два призовых места технологического конкурса «Видеопереворот»

Из более 200 проектов экспертное жюри конкурса «Видеопереворот» выделило российскую платформу — социальную сеть ЯRUS. О том, что этот конкурс значит для отечественных программистов, рассказал основатель и директор по разработке ЯRUS Дмитрий Илюхин.
25 апреля был долгожданный день для российских разработчиков — состоялась церемония награждения и закрытие технологического конкурса «Видеопереворот». Компетентное жюри изучило каждый из представленных проектов и определило победителей: экспертов наградили денежной суммой от 500 тысяч до 18 миллионов рублей.
Российская социальная сеть ЯRUS стала двойным призером: представленный IT-проект был награжден в двух номинациях — второе место по «рекомендательным системам» с грантом на сумму 6 млн рублей и третье место в категории «аналитика данных» с грантом на сумму 1 млн рублей.
«Мы рады, что наш проект был оценен экспертами даже по двум номинациям на призовые места. А еще больше рады тому, что организаторы конкурса предоставили возможность небольшим IT-командам со всей России продемонстрировать результаты своих работ, познакомиться друг с другом и договориться об объединении», — делится основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.
Амбициозная цель конкурса — создание отечественного видеосервиса, способного не только заменить YouTube, но и превзойти зарубежный видеохостинг в функциональности и масштабности.
Проекты более 200 команд из различных регионов России были представлены в семи различных категориях, таких как сбор, агрегация и хранение контента, доставка и обработка видео, создание нестандартных видеосервисов, поисковых систем и аналитики данных.
После церемонии награждения организаторы проекта пригласили конкурсантов на круглый стол, где разработчики рассказали о своих проектах, обменялись знаниями в IT, обсуждали дальнейшее сотрудничество и делились взглядами на создание качественного многофункционального видеосервиса.
ЯRUS — российская социальная сеть, которая объединяет различные сервисы: новости, события, мини-приложения, музыку, видео и сюжеты. Как крупнейший агрегатор новостей, платформа ЯRUS ежедневно обрабатывает более 70 000 информационных поводов с 10 тысяч официальных СМИ и популярных Telegram-каналов.