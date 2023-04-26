Росстат больше не публикует данные о добыче российской нефти

Росстат перестал информировать о добыче нефти в стране. В опубликованной за 26 апреля сводке о ситуации в промышленности за первый квартал данная информация отсутствует, пишут РИА Новости.
Отмечается, что в статистическом ведомстве данный факт не комментировали. До этого Росстат раз в месяц размещал информацию о добыче нефти с учетом газового конденсата и без.
Минэкономразвития, по тому же принципу, не стало в макропрогнозе на 2023-2026 годы раскрывать данные по объемам и экспорту черного золота.
Обновленную Росстатом статистику ВВП проанализировали журналисты в Сети. Оказалось, что федеральная служба не зафиксировала быстрого восстановления экономики в 2022 году.