Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Росстат больше не публикует данные о добыче российской нефти

Экономика
Росстат больше не публикует данные о добыче российской нефти

Росстат перестал информировать о добыче нефти в стране. В опубликованной за 26 апреля сводке о ситуации в промышленности за первый квартал данная информация отсутствует, пишут РИА Новости.

Отмечается, что в статистическом ведомстве данный факт не комментировали. До этого Росстат раз в месяц размещал информацию о добыче нефти с учетом газового конденсата и без.

Минэкономразвития, по тому же принципу, не стало в макропрогнозе на 2023-2026 годы раскрывать данные по объемам и экспорту черного золота.

Обновленную Росстатом статистику ВВП проанализировали журналисты в Сети. Оказалось, что федеральная служба не зафиксировала быстрого восстановления экономики в 2022 году.
нефть росстат статистика россия
Военкоры ФАН