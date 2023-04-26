Травматолог-ортопед Анвар Гиниятов рассказал, чем опасна поза «нога на ногу» при сидении

По его словам, при указанном положении ног сустав передавливается и слишком сильно растягивается. Одновременно внутри него происходит перераспределение синовиальной жидкости — в одной части ее становится слишком мало, а в другой — слишком много. Первое приводит к сухости, а второе — к повышению внутрисуставного давления, заявил врач.