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Травматолог-ортопед Анвар Гиниятов рассказал, чем опасна поза «нога на ногу» при сидении

Общество
Травматолог-ортопед Анвар Гиниятов рассказал, чем опасна поза «нога на ногу» при сидении

Сидение в позе «нога на ногу» может быть опасным для человеческого организма. В таком случае нагрузка распределяется неравномерно, что приводит к преждевременному износу суставов, рассказал «Газета.Ru» травматолог-ортопед Анвар Гиниятов.

По его словам, при указанном положении ног сустав передавливается и слишком сильно растягивается. Одновременно внутри него происходит перераспределение синовиальной жидкости — в одной части ее становится слишком мало, а в другой — слишком много. Первое приводит к сухости, а второе — к повышению внутрисуставного давления, заявил врач.

Это чревато не только износом самих суставов, но и отслойкой хрящевой ткани, подчеркнул Гиниятов. Кроме этого, травматолог высказался против ношения обуви на высоких каблуках и с узкой колодкой. В этом случае нарушается кровоток, из-за чего суставы недополучают питательные вещества, резюмировал эксперт.
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