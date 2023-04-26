Politico: Страны СНГ зарабатывают, помогая России обходить санкции

Как свидетельствуют таможенные отчеты платформы Trade Data Monitor, с которыми ознакомились журналисты Politico, после введения санкций объем торговли между Россией и Грузией вырос почти на 22%. Товарооборот с Казахстаном увеличился на 57%, с Арменией — на 11%, в то время как экспорт в Россию возрос в пять раз.