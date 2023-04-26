Politico: Страны СНГ зарабатывают, помогая России обходить санкции

Вильнюс, 26 апреля. Экономики государств постсоветского пространства переживают бум из-за участия в схемах обхода санкций, которые были введены США и странами ЕС против российского бизнеса. Об этом в интервью американскому изданию Politico заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
По его словам, многие страны участвуют в схемах обхода западных санкций, выступая в роли посредников между российским бизнесом и поставщиками товаров и услуг из США и ЕС. В результате там наблюдается заметное экономическое оживление, связанное с возникновением новых логистических цепочек.
Литовский политик раскритиковал подобные действия, заявив, что обеспечение обхода санкций является недальновидным и нарушает принципы единства.
«Обход санкций ЕС — это не только недальновидное решение — оно подрывает основные принципы нашего союза», — сказал Ландсбергис.
Как свидетельствуют таможенные отчеты платформы Trade Data Monitor, с которыми ознакомились журналисты Politico, после введения санкций объем торговли между Россией и Грузией вырос почти на 22%. Товарооборот с Казахстаном увеличился на 57%, с Арменией — на 11%, в то время как экспорт в Россию возрос в пять раз.
Старший научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге отметил, что всплеск торговли связан с работой схем параллельного импорта, который обеспечивает поставку в Россию многих товаров.
«Появились новые торговые потоки через третьи страны, где вы можете видеть рост экспорта в Россию, а также рост импорта с Запада. Это многомиллиардный бизнес, который вырос и способствует действительно значительному увеличению экспорта из соседних с Россией стран», — отметил он.
В свою очередь литовский дипломат считает, что государства ЕС должны направить «четкий сигнал» государствам и компаниям, которые участвуют в подобных схемах. По его словам, Вильнюс призывает ЕС назначить специального комиссара для надзора за разработкой и исполнением санкций против России и ее партнеров.
Как отметил бывший посол ЕС в Соединенных Штатах Дэвид О'Салливан, без поддержки финансовых институтов США и частных компаний остановить параллельный импорт в Россию будет невозможно. Вместе с тем он признал, что в случае реализации данного подхода это больно ударит по европейскому бизнесу.