Российские ученые создали нейросеть, которая поможет решить проблему мусора на пляжах

Инновация была протестирована в Кроноцком заповеднике и показала свою эффективность. Фотографический план, сделанный беспилотником, передается на анализ искусственному интеллекту. Он оценивает количество и состав мусора, а также предоставляет информацию о необходимом числе волонтеров и инвентаря для уборки.