Российские ученые создали нейросеть, которая поможет решить проблему мусора на пляжах

По программе «Национально технологическая инициатива» (НТИ) в России разработана нейросеть, определяющая загрязнение пляжей с помощью дронов. Кроме того, она способна просчитывать лучший способ эффективной утилизации мусора, сообщает INFOX.
Инновация была протестирована в Кроноцком заповеднике и показала свою эффективность. Фотографический план, сделанный беспилотником, передается на анализ искусственному интеллекту. Он оценивает количество и состав мусора, а также предоставляет информацию о необходимом числе волонтеров и инвентаря для уборки.
Администрация Махачкалы сообщила о ремонте пляжных территорий при подготовке к наступающему летнему сезону. В большей степени изменения коснулись мест для купания.