Цена нефти падает на фоне неурядиц в экономике США

Аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов раскрыл причину тенденции к снижению цены на нефтяном рынке.
«По итогам торгов 25 апреля цены на нефть отметились снижением на 2,2% и опустились с отметки 82,3 доллара к отметке 80,5 долларов за баррель, — отмечает он. И сейчас черное золото торгуется на этих же отметках. Основным негативным фактором остается опасения по поводу развития мировой экономки, в частности американской — того, что она упадет в рецессию, а также ожидание повышения ставок ФРС».
Экономика США может во второй половине года может ухудшиться и, соответственно, упадет потребление нефти, дает прогноз эксперт. Все это пока является существенной проблемой. Плюс 25 апреля вышел отчет американского банка, который испытывает трудности.
«В документе был показан большой отчет депозитов. Есть опасения, что банковский кризис в США не закончился, что опять-таки может ударить по американской экономики и по спросу на нефть, — разъясняет обозреватель. — Вчера также вышел отчет по индексу потребительского доверия в США. Он снизился до 104,3 пункта, хотя ожидалось, что составит 104 пункта. И это также негатив для нефти».
Также 25 апреля вышли неплохие данные по ее запасам от Американского института нефти. Он показал, что за прошедшую неделю ее запасы снизились на 6,1 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 1,9 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов подросли на 1,7 миллиона баррелей, сообщает Александр Багманов.
Ранее аналитики назвали главную причину снижения цен на нефть.