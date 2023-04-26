Цена нефти падает на фоне неурядиц в экономике США

Также 25 апреля вышли неплохие данные по ее запасам от Американского института нефти. Он показал, что за прошедшую неделю ее запасы снизились на 6,1 миллиона баррелей, запасы бензина снизились на 1,9 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов подросли на 1,7 миллиона баррелей, сообщает Александр Багманов.