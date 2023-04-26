В Сети появились первые снимки с места падения МиГ-31 в Мурманской области

Первые кадры с места падения самолета МиГ-31 в Мурманской области были обнародованы в интернете. Инцидент произошел 26 апреля, в среду.
Летательный аппарат упал на заледенелое озеро Большая Имандра. МиГ-31 почти сразу же ушло под воду, на поверхности водоема остались лишь мелкие обломки. Самолет рухнул примерно в 70 метрах от берега, указывается в сообщении.
Прежде стало известно, что упавший в Мурманской области самолет МиГ-31 выполнял учебный полет. Обоим пилотам удалось катапультироваться. Соответствующей информацией ранее поделились в Министерстве обороны России.