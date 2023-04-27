Новые документы раскрыли подробности «охоты на русских» в Twitter

Обвинения в «российском вмешательстве» на выборах 2016 года использовались политическими противниками Дональда Трампа в течение всего срока правления 45-го президента США. Спецпрокурор Роберт Мюллер до 2019 года продолжал работу над расследованием «вмешательства». Стоимость расследования превысила 10 миллионов долларов. В итоге был составлен доклад на 448 страницах в двух томах. Мюллер выделил более сотни «контактов» между Трампом и его помощниками, и гражданами России (а также сотрудниками WikiLeaks) — но в итоге вынужден был признать, что не существует прямых доказательств того, что Россия или российские деятели оказали реальное влияние на президентские выборы в США.