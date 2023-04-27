Новые документы раскрыли подробности «охоты на русских» в Twitter

Вашингтон, 27 апреля. Представители Конгресса США требовали от руководства Twitter активнее искать следы «российского вмешательства» после выборов 2016 года, и добивались, чтобы в предоставленных соцсетью данных было выявлено как можно больше «русских троллей», якобы связанных с «Агентством интернет-исследований». Об этом в рамках публикации очередной порции «файлов Twitter» сообщил публицист Мэтт Орфли.
Как стало известно из новой порции документов, после окончания президентских выборов 2016 года, в ходе которых президентом США стал Дональд Трамп, комитет по разведке Сената США запросил у Twitter информацию по «русским троллям». Представители Конгресса фактически потребовали, чтобы Twitter объявил как можно больше аккаунтов связанными с российским «Агентством интернет-исследований», которое ассоциируют с бизнесменом Евгением Пригожиным.
Изначально сотрудники соцсети смогли предоставить сенаторам список из 22 учетных записей. Еще 179 аккаунтов были определены как «связанные» с российской компанией.
Однако такой результат не удовлетворил законодателей. Сенатор от Демократической партии Марк Уорнер объявил его «неадекватным», и руководство соцсети было отправлено «работать над ошибками». В итоге был запущен проект Osprey, целью которого обозначены анализ данных соцсети и идентификация «русских троллей». Помимо специалистов медиаплатформы, к работе привлекли сторонних исследователей. В итоге данные Twitter послужили для создания мифа о «российском вмешательстве в выборы».
Новые файлы Twitter раскрыли механизм, который применялся для идентификации «российских троллей». Исследователи использовали ряд маркеров, в том числе историю ретвитов, адреса электронной почты и другие признаки — например, использование кириллицы в сообщениях. По словам Орфли, в результате поиск «русских троллей» стал своеобразным «тестом Роршаха» — когда каждый может увидеть в предлагаемой картинке то, что он хочет увидеть.
В результате в списки «русских троллей» попали не только рядовые пользователи из США, но и журналисты, а также представители политических объединений, в частности, член партии «зеленых» Джилл Штейн. В список «агентов Кремля» попадало все, что хотя бы немного соответствовало произвольно введенным маркерам — например сайт WikiLeaks. По словам супруги основателя сайта Джулиана Ассанжа, это могло произойти из-за использования сотрудниками портала браузера Tor — любые пользователи, заходившие в Twitter через Tor, могли быть ошибочно распознаны как связанные с Россией.
С помощью такой системы, количество якобы выявленных «русских троллей» удалось нарастить с 22 до 3814. Старое руководство Twitter неоднократно указывало, что связь указанных аккаунтов с «Агентством интернет-исследований» является лишь предположительной, — но все они получили соответствующую маркировку. Многие учетные записи были попросту деактивированы без каких-то дополнительных процедур, которые бы позволили их владельцам оправдаться.
«Мы помечаем аккаунты как имеющие отношение к "Агентству интернет-исследований" на основе оценок третьей стороны, поскольку у нас нет реального способа определить это на основе данных Twitter», — заявил вице-президент по глобальной политике соцсети Колин Кроуэлл в конце 2017 года.
Благодаря избранной методологии информация о «тысячах русских троллей» стала активно разгоняться в американских СМИ. Как отмечает Мэтт Орфли, только в эфире телеканала MSNBC утверждение о российском вмешательстве прозвучало сотни раз. И такая картина наблюдалась во всех американских медиа.
Позже к поиску доказательств участия Москвы в голосовании присоединились исследователи аналитической компании Clemson's Media Forensics Hub Даррен Линвилл и Патрик Уоррен, которые обвинили Россию в запуске ряда акций протеста в Соединенных Штатах. Доказательством послужило то, что один из твитов с соответствующим хештегом «был опубликован в то время, когда американцы должны спать». Впоследствии выяснилось, что разоблаченным «русским троллем» оказалась медсестра одной из американских больниц, вышедшая в ночную смену.
Когда исследователей спросили, откуда они узнали, что учетная запись была «русской», Уоррен признался, что «не может гарантировать это на 100%». В то же время Линвилл заявил о своей уверенности, отказавшись раскрыть детали.
«Прозрачность в этом вопросе просто невозможна», — сказал он.
Сотрудники Twitter разводили руками и рассказывали, что Линвилл и Уоррен видят русское вмешательство «везде, на что бы они ни взглянули» — именно таким образом работал «тест Роршаха» для соцсети.
Спустя несколько лет, комментируя свою работу по разоблачению «российской пропаганды», Даррен Линвилл признал, что в значительной мере вся эта деятельность являлась мистификацией.
«Вы знаете, русские тролли не так распространены, как люди думают», — заявил он.
Таким образом, один из людей, который создал миф о «российском вмешательстве в выборы», был вынужден публично признать, что это не больше чем выдумка, которая была необходима для манипулирования общественным мнением.
Обвинения в «российском вмешательстве» на выборах 2016 года использовались политическими противниками Дональда Трампа в течение всего срока правления 45-го президента США. Спецпрокурор Роберт Мюллер до 2019 года продолжал работу над расследованием «вмешательства». Стоимость расследования превысила 10 миллионов долларов. В итоге был составлен доклад на 448 страницах в двух томах. Мюллер выделил более сотни «контактов» между Трампом и его помощниками, и гражданами России (а также сотрудниками WikiLeaks) — но в итоге вынужден был признать, что не существует прямых доказательств того, что Россия или российские деятели оказали реальное влияние на президентские выборы в США.