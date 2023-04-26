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Столичное «Динамо» отпразднует столетний юбилей на игре 25-го тура РПЛ против «Факела» 28 апреля

Спорт
Столичное «Динамо» отпразднует столетний юбилей на игре 25-го тура РПЛ против «Факела» 28 апреля

Праздничное шоу, приуроченное к столетнему юбилею всесоюзного спортивного общества «Динамо», в одноименном футбольном клубе приготовили на матч 25-го тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела». Игра состоится 28 апреля.

Перед встречей фанаты смогут окунуться в вековую историю команды. Болельщиков ожидает масштабная фотоэкспозиция, посвященная разным эпохам из жизни динамовцев. Стоит отметить, что эту встречу футболисты московской команды отыграют в специальной ретро-форме c золотой литерой «Д» на груди и без спонсорских логотипов.

Символично, что в юбилейный для спортивного общества год в Москве готовится к открытию новый спортивно-тренировочный клуб «Динамо», информирует «Царьград».
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