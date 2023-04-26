Столичное «Динамо» отпразднует столетний юбилей на игре 25-го тура РПЛ против «Факела» 28 апреля

Перед встречей фанаты смогут окунуться в вековую историю команды. Болельщиков ожидает масштабная фотоэкспозиция, посвященная разным эпохам из жизни динамовцев. Стоит отметить, что эту встречу футболисты московской команды отыграют в специальной ретро-форме c золотой литерой «Д» на груди и без спонсорских логотипов.