На ВДНХ в павильоне №21 воссоздали вселенную «Звездных войн»

На ВДНХ открылась выставка «В далекой-далекой галактике», посвященная фантастической вселенной «Звездные войны». На ней представлены сотни различных экспонатов: армия штурмовиков, истребители, шагоходы, звездные корабли и почти все вымышленные герои мира Джорджа Лукаса.
О грандиозной работе, которую проделала целая команда специалистов, рассказал куратор выставки Лукас Актемиров. По его словам, данная выставка создавалась в России больше года членами компании «Ротекс».
«Мы это создавали с идеей, что мы хотим создать что-то, что будет являться важным, ценным объектом как для фанатов, так и для тех, кто не знаком с этой вселенной. Что сможет поражать сложностью экспозиций и устройств», — отметил Актемиров.
Первый фильм культовой медиафраншизы вышел на большие экраны в 1977 году, собрав в мировом прокате 770 млн долларов. Последние серии «Звездных войн» были почти полностью нарисованы с помощью компьютерной графики, но в первых частях внутри роботов C3PO и R2D2 сидели реальные актеры, а световые мечи были деревянными. Выставка откроется для посетителей 28 апреля и будет работать минимум до конца 2023 года.