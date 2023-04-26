На ВДНХ в павильоне №21 воссоздали вселенную «Звездных войн»

Первый фильм культовой медиафраншизы вышел на большие экраны в 1977 году, собрав в мировом прокате 770 млн долларов. Последние серии «Звездных войн» были почти полностью нарисованы с помощью компьютерной графики, но в первых частях внутри роботов C3PO и R2D2 сидели реальные актеры, а световые мечи были деревянными. Выставка откроется для посетителей 28 апреля и будет работать минимум до конца 2023 года.