Терапевт Григорий Сапего посоветовал людям с болезнями сосудистой системы исключить колбасу из рациона

Врач Григорий Сапего назвал несколько причин отказаться от употребления колбасных изделий, сообщает радио Sputnik.
Специалист рассказал, что обильное содержание соли и насыщенных жиров в колбасе провоцирует гипертонию и увеличение холестерина в крови. Помимо этого, данная продукция относится к переработанному на промышленности мясу, которое может в себе содержать инфекции и аллергены.
Сапего посоветовал людям с высоким артериальным давлением и болезнями сердечно-сосудистой системы исключить колбасу из региона. Маленьким детям, беременным и людям, проходящим химиотерапию, врач также рекомендует ограничить потребление мясной продукции. Отмечается, что даже полностью здоровым людям не стоит злоупотреблять колбасой.
Ранее гастроэнтеролог Ксения Бастракова предупредила, что употребление сала в неумеренном количестве может привести к стремительному набору веса. Также Бастракова не рекомендовала есть этот продукт людям с камнями в желчном пузыре и при заболеваниях кишечника.