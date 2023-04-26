Терапевт Григорий Сапего посоветовал людям с болезнями сосудистой системы исключить колбасу из рациона

Специалист рассказал, что обильное содержание соли и насыщенных жиров в колбасе провоцирует гипертонию и увеличение холестерина в крови. Помимо этого, данная продукция относится к переработанному на промышленности мясу, которое может в себе содержать инфекции и аллергены.