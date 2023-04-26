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Терапевт Григорий Сапего посоветовал людям с болезнями сосудистой системы исключить колбасу из рациона

Общество
Терапевт Григорий Сапего посоветовал людям с болезнями сосудистой системы исключить колбасу из рациона

Врач Григорий Сапего назвал несколько причин отказаться от употребления колбасных изделий, сообщает радио Sputnik.

Специалист рассказал, что обильное содержание соли и насыщенных жиров в колбасе провоцирует гипертонию и увеличение холестерина в крови. Помимо этого, данная продукция относится к переработанному на промышленности мясу, которое может в себе содержать инфекции и аллергены.

Сапего посоветовал людям с высоким артериальным давлением и болезнями сердечно-сосудистой системы исключить колбасу из региона. Маленьким детям, беременным и людям, проходящим химиотерапию, врач также рекомендует ограничить потребление мясной продукции. Отмечается, что даже полностью здоровым людям не стоит злоупотреблять колбасой.

Ранее гастроэнтеролог Ксения Бастракова предупредила, что употребление сала в неумеренном количестве может привести к стремительному набору веса. Также Бастракова не рекомендовала есть этот продукт людям с камнями в желчном пузыре и при заболеваниях кишечника.
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