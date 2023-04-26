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Экс-разведчик США Риттер заявил, что Владимир Зеленский не доживет до завершения СВО

Политика
Экс-разведчик США Риттер заявил, что Владимир Зеленский не доживет до завершения СВО

Бывший офицер разведки ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его политическое окружение не доживут до конца конфликта с Россией.

По мнению Риттера, правительство Украины уже не будет существовать к тому моменту, когда боевые действия закончатся. Бывший разведчик также отметил, что руководство Российской Федерации не захочет брать на себя долги и контракты нелегитимных властей, которых больше нет.

Ранее Риттер объяснил, почему РФ не применяет ядерное оружие в ходе текущего конфликта. Экс-разведчик считает, что Вооруженные силы России и без него в силах одолеть своих соперников.
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