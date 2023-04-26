Две женщины и мужчина получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Как передает Telegram-канал ДНР в СЦКК, под обстрелом оказались Петровский и Кировский районы города. Женщина 1942 года рождения получила ранения в результате прилета в районе Степной улицы. Еще одна пенсионерка и мужчина, родившееся в 1972 году, пострадали от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника по улице Токарева.