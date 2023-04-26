Две женщины и мужчина получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Донецк попал под несколько обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. В результате удара ранения получили две женщины и мужчина.
Как передает Telegram-канал ДНР в СЦКК, под обстрелом оказались Петровский и Кировский районы города. Женщина 1942 года рождения получила ранения в результате прилета в районе Степной улицы. Еще одна пенсионерка и мужчина, родившееся в 1972 году, пострадали от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника по улице Токарева.
Под обстрел также попали городские объекты. Среди них в основном были частные жилые строения. Один из снарядов ударил прямо в многоквартирный дом. О последствиях атаки пока не сообщают.
Почти сутками ранее украинские боевики выпустили десять ракет по Куйбышевскому району города. Для удара применили реактивную систему залпового огня.