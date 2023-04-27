Сопредседателю Центрального штаба Народного фронта Леониду Рошалю исполняется 90 лет. Юбиляра поздравляют друзья и коллеги

Леонида Михайловича Рошаля называют «детским доктором мира». Более 60 лет он отдал медицине, спасению маленьких пациентов. Он участвовал в организации помощи детям при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Спасал детей во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане, Турции и Индии. Помогал пострадавшим во время революций в Румынии, войн в Ираке, Югославии. Вел переговоры с бандитами во время теракта на Дубровке и при захвате школы в Беслане, выводил детей из-под огня и террористической угрозы.