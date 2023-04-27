Сопредседателю Центрального штаба Народного фронта Леониду Рошалю исполняется 90 лет. Юбиляра поздравляют друзья и коллеги

Сопредседателю Центрального штаба Народного фронта, президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю — 90 лет.
«Дорогой Леонид Михайлович! С днем рождения вас. Мы вас бесконечно любим, гордимся вами, равняемся на вас», — обратился к Леониду Рошалю руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
«Каждый понедельник в 11 часов – это время, когда Леонид Михайлович проводит здесь, в Народном фронте, свои круглые столы по качеству здравоохранения. Леонид Михайлович в свойственной ему манере бесконечно подробно и детально разбирает все те проблемы, с которыми сталкиваются люди, приходя на прием к врачу. И я точно знаю, что после того, как круглый стол закончится, будут подписаны все протоколы и рекомендации по исправлению этих ситуаций, Леонид Михайлович лично проследит за тем, чтобы все было исполнено. Ему крайне важно, чтобы каждая проблема, с которой столкнулся человек, никогда больше не повторилась», — продолжил Кузнецов.
Леонида Михайловича Рошаля называют «детским доктором мира». Более 60 лет он отдал медицине, спасению маленьких пациентов. Он участвовал в организации помощи детям при чрезвычайных ситуациях и катастрофах. Спасал детей во время землетрясений в Японии, Египте, Афганистане, Турции и Индии. Помогал пострадавшим во время революций в Румынии, войн в Ираке, Югославии. Вел переговоры с бандитами во время теракта на Дубровке и при захвате школы в Беслане, выводил детей из-под огня и террористической угрозы.
«Я была в больнице у Леонида Михайловича Рошаля, когда он заехал именно в больницу, а не к себе домой, ненадолго, просто чтобы принять душ и подстричься. И при мне ему звонили те террористы, которые захватили тогда Дубровку. Он постригся и поехал, мне кажется, потому что хотел чистым погибнуть, потому что понимал, что погибнуть возможно. Я знаю Леонида Михайловича по огромным общественным делам, которые он делает, и во всех случаях его доброты и энергии хватает на нас всех и перекрывает все, что мы можем сделать и придумать», — рассказала член Центрального штаба Народного фронта, профессор, доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.
Благодаря усилиям Леонида Рошаля был создан Московский институт неотложной детской хирургии и травматологии, где используются высокотехнологичные методы диагностики и лечения детей с острой хирургической патологией и тяжелой черепно-мозговой травмой. В институте развивается нейрохирургия, инновационные методы организации специализированной помощи детям.
В апреле 2010 года для совершенствования отечественного здравоохранения Рошаль создал Национальную медицинскую палату. В состав этой организации вошли десятки общественных и некоммерческих организаций, объединений и профессиональных ассоциаций страны.
«Хочу поблагодарить вас за те усилия, которые вы предпринимаете, за невероятную борьбу за отечественное здравоохранение, за должный уровень финансирования наших больниц, клиник, поликлиник. Это все очень важные вещи, о которых мы думаем вместе и боремся вместе с нашими общественными организациями и движениями», – сказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев.
С 2018 года Леонид Рошаль является сопредседателем Центрального штаба Народного фронта. Благодаря его неравнодушию к проблемам в сфере здравоохранения, взвешенному экспертному мнению многие сложные вопросы решаются в конструктивном ключе. В президентском движении он руководит тематическими площадками «Здравоохранение» и «Демография», работает над решением важнейших проблем для нашей страны, взаимодействуя с руководством государства и главами регионов.
«Мне особенно близки вопросы первичного звена здравоохранения. И Леонид Михайлович постоянно поднимает эти вопросы. Он всегда говорит, что первичное звено, участковая служба — это основа нашей медицины, это основа здоровья нашей страны», — сообщил член Центрального штаба Народного фронта, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской городской клинической больницы Павел Бережанский.
Леонид Рошаль принимал активное участие в деятельности рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, выдвигал предложения по обеспечению доступной и качественной медицинской помощи.
Среди поднимаемых Рошалем актуальных проблем для населения – повышение доступности лекарств, увеличение их отечественного производства, доступность медпомощи в малых населенных пунктах. Особое внимание в рамках деятельности Народного фронта он уделяет программе модернизации первичного звена здравоохранения, контролирует запуск новых ФАПов в регионах, регулярно подчеркивая, что показатель эффективности программы — это прежде всего удовлетворенность населения, не бумаги и показатели, а довольные и здоровые граждане страны.
Своим профессиональным вниманием Рошаль охватывает широкий круг вопросов: от проблем в обеспечении медицинскими кадрами до формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью. В трудный период эпидемии коронавирусной инфекции Леонид Рошаль в рамках акции #МыВместе оказывал поддержку врачам из Коммунарки, взяв шефство над заболевшими медиками.
«Дорогой Леонид Михайлович! Хочу искренне поздравить вас с днем рождения. Вы являетесь примером для меня лично и, я уверен, для целого поколения российских врачей. Спасибо вам за служение нашему делу, за уроки, которые вы нам даете — и до 120 лет!» — обратился к Леониду Рошалю директор многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко.
В период специальной военной операции в Донбассе доктор Рошаль также не остается в стороне. Вместе с Народным фронтом он оказывает помощь мирным и военным. В рамках проекта «Все для победы!» врач передал Республиканскому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР бронежилеты, необходимые для защиты работающих под обстрелами бригад скорой помощи. Леонид Михайлович организовал свой сбор, собрал более 30 миллионов рублей. И сегодня все врачи медицины катастроф в Донецке – в броне.
«Я очень горда, что много лет лично знаю Леонида Михайловича. И сейчас мы продолжаем работать вместе с ним, но уже по линии Народного фронта. Я продолжаю восхищаться его действиями по поводу защиты медиков, коллег, которые сегодня работают в Донбассе», — поделилась сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова, заслуженный врач РФ Ольга Шарапова.
Леонид Рошаль – Герой Труда России, врач, спасший сотни тысяч людей. С праздником его поздравили так же коллеги кандидат медицинских наук, врач-педиатр высшей категории эксперт Народного фронта Анаит Геворкян, председатель Профсоюза работников здравоохранения России и Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Анатолий Домников, профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ Владимир Порханов, сопредседатель регионального исполкома Народного фронта в Свердловской области, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина, заслуженный врач РФ, президент Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева, врач-психиатр, неонатолог, д.м.н., профессор, академик РАН, президент Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай Володин.
Многое из того, что делает Леонид Рошаль, как правило, остается за кадром. Он не выносит это на первый план, не кичится этим, считая, что это просто его работа, которую он по обыкновению привык делать хорошо.